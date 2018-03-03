У Житомирі викрили на хабарі керівника держпідприємства та посередника — екс-правоохоронця

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Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі директора ДП «Експертно-технічний центр Держпраці» Житомирської області.
Правоохоронці встановили, що посадовець запровадив злочинну схему вимагання грошей з місцевих підприємців за прискорену видачу дозвільної документації щодо виконання робіт на об`єктах підвищеної небезпеки.
До протиправної діяльності керівник держпідприємства залучив посередника – колишнього працівника правоохоронних органів. «Вартість» виготовлення пакету документів була майже всемеро більша відносно розміру встановлених платежів. При цьому зловмисники вимагали 50-відстоткову передоплату.
Оперативники спецслужби задокументували отримання посадовцем семидесяти тисяч гривень – першої частини чергової неправомірної вигоди з місцевого підприємця за видачу позитивного технічного висновку щодо введення в експлуатацію заправної станції.
Співробітники СБ України затримали зловмисників у приміщенні держпідприємства після отримання другої частини хабара у розмірі сімдесят тисяч гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Операція із викриття зловмисників проводилась співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Слідчого відділу обласної прокуратури.
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