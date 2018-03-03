На первый взгляд кажется, что говорить о том, как выбрать бумагу для принтера, нет смысла. Зашел в магазин канцтоваров , взял упаковку листов, и дело с концом.

Но не всё так просто, ведь от характеристик бумаги зависит сохранность документов, впечатление клиентов о компании и, что особенно важно, состояние печатной техники. Рекомендации, представленные ниже, помогут выбрать вариант, оптимальный для конкретной ситуации.

Выбор бумаги в соответствии с целями использования

Ниже будет перечислено ряд важных нюансов, но без соблюдения ключевого принципа пользы от них будет мало. Лучшей бумаги для принтера как таковой не существует, зато в инструкции к любому печатному устройству указаны характеристики материалов, которые можно использовать.

Производители оргтехники всегда прописывают параметры бумаги, допустимой для использования, ими и стоит руководствоваться. Приняв во внимание данную информацию, можно переходить к деталям.

Бумага для важных документов

Имеются в виду распечатки для партнеров, документы для важных совещаний и долгосрочного хранения. Для подобных целей предназначена премиальная бумага или листы А класса. Данная бумага даже спустя годы с точностью отображает цвет и контрастность печати.

Её плотность обычно выше, чем у стандартной офисной бумаги, данный параметр может достигать 120 г/м². Белизна листов для печати договоров, коммерческих предложений и презентаций не может быть ниже 160 CIE, а лучше ещё выше. Кроме того, листы должны быть беспыльными и непрозрачными.

Бумага для офиса широкого применения

В данном случае важно приобрести бумагу, которая не только не навредит печатной технике, но и не потребует слишком больших затрат. Офисная бумага должна обладать оптимальными параметрами жёсткости, влажности (4,5-4,6%) и толщины.

Не менее важна белизна, только тогда документы будет легко читать. Для внутреннего документооборота оптимальный показатель белизны начинается от 146 CIE. Плотность офисной бумаги не может быть ниже 80 г/м2, а требуемое значение прозрачности составляет 91–96%.

Бумага для недолговечной документации и домашнего использования

Здесь можно сэкономить и выбрать вариант с показателями ниже, чем у бизнес-класса. В то же время печатные материалы не должны вредить технике. К примеру, для струйного принтера ни в коем случае нельзя использовать запыленные и плохо обрезанные листы.

Бумага низкого качества впитывает до 90% краски, оставшаяся же часть оседает на узлы устройства, что в конечном счете ведет к поломке. Если не хотите, чтобы принтер жевал листы, не избегайте бумаги плотностью менее 60 г/м2.

Где купить бумагу для принтера? К данному вопросу стоит подойти со всей ответственностью, если речь идет о закупках для ведения бизнеса. Идеальный вариант – интернет-магазин, имеющий опыт в обслуживании корпоративных клиентов. Оптимальная цена и качественный сервис помогут существенно сэкономить время, средства и усилия.