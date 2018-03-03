влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
На первый взгляд кажется, что говорить о том, как выбрать бумагу для принтера, нет смысла. Зашел в магазин канцтоваров, взял упаковку листов, и дело с концом.
Но не всё так просто, ведь от характеристик бумаги зависит сохранность документов, впечатление клиентов о компании и, что особенно важно, состояние печатной техники. Рекомендации, представленные ниже, помогут выбрать вариант, оптимальный для конкретной ситуации.
Ниже будет перечислено ряд важных нюансов, но без соблюдения ключевого принципа пользы от них будет мало. Лучшей бумаги для принтера как таковой не существует, зато в инструкции к любому печатному устройству указаны характеристики материалов, которые можно использовать.
Производители оргтехники всегда прописывают параметры бумаги, допустимой для использования, ими и стоит руководствоваться. Приняв во внимание данную информацию, можно переходить к деталям.
Имеются в виду распечатки для партнеров, документы для важных совещаний и долгосрочного хранения. Для подобных целей предназначена премиальная бумага или листы А класса. Данная бумага даже спустя годы с точностью отображает цвет и контрастность печати.
Её плотность обычно выше, чем у стандартной офисной бумаги, данный параметр может достигать 120 г/м². Белизна листов для печати договоров, коммерческих предложений и презентаций не может быть ниже 160 CIE, а лучше ещё выше. Кроме того, листы должны быть беспыльными и непрозрачными.
В данном случае важно приобрести бумагу, которая не только не навредит печатной технике, но и не потребует слишком больших затрат. Офисная бумага должна обладать оптимальными параметрами жёсткости, влажности (4,5-4,6%) и толщины.
Не менее важна белизна, только тогда документы будет легко читать. Для внутреннего документооборота оптимальный показатель белизны начинается от 146 CIE. Плотность офисной бумаги не может быть ниже 80 г/м2, а требуемое значение прозрачности составляет 91–96%.
Здесь можно сэкономить и выбрать вариант с показателями ниже, чем у бизнес-класса. В то же время печатные материалы не должны вредить технике. К примеру, для струйного принтера ни в коем случае нельзя использовать запыленные и плохо обрезанные листы.
Бумага низкого качества впитывает до 90% краски, оставшаяся же часть оседает на узлы устройства, что в конечном счете ведет к поломке. Если не хотите, чтобы принтер жевал листы, не избегайте бумаги плотностью менее 60 г/м2.
Где купить бумагу для принтера? К данному вопросу стоит подойти со всей ответственностью, если речь идет о закупках для ведения бизнеса. Идеальный вариант – интернет-магазин, имеющий опыт в обслуживании корпоративных клиентов. Оптимальная цена и качественный сервис помогут существенно сэкономить время, средства и усилия.
26 февраля в Полтаве арестовали на два месяца хакера Геннадия Капканова - организатора международной хакерской киберсети Avalanche, ущерб от деятельности которой оценивают в...