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Чужие там не ходят: сын посла России в Аргентине задерживался с наркотиками

03.03.2018 07:46

  В 2010 году Виктор Коронелли-младший был задержан при приобретении двух свертков с амфетамином в Москве.

Журналисты Центра управления расследованиями (ЦУР) обнаружили, что сын посла России в Аргентине Виктора Коронелли в 2010 году был фигурантом уголовного дела по сбыту наркотиков. Посольство РФ в Аргентине в феврале оказалось в центре скандала в связи с обнаружением в школе при нем 12 чемоданов с почти 400 килограммов кокаина, подготовленных к отправке в Москву.

Сын посла России в Аргентине был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков

Виктор Коронелли

Как выяснил ЦУР, 6 января 2010 года Виктор Коронелли-младший был задержан на Севастопольском проспекте при покупке у 27-летней Светланы К. двух свертков с 0,4 грамма амфетамина за 500 рублей. При задержании девушка пребывала в состоянии наркотического опьянения и неадекватно себя вела, Коронелли же добровольно выдал правоохранителям свертки с амфетамином и согласился на сотрудничество со следствием. Он указал оперативникам, где еще в районе находятся точки по продаже наркотиков.

По словам одного из оперативников УВД по ЮЗАО, вскоре после задержания Коронелли в полицию начали звонить из МИДа и с Петровки, 38. «Девку мы закрыли, а мидовского сынка пришлось отпустить», — сказал полицейский корреспонденту ЦУРа.

В марте 2010 года в Черемушкинском суде состоялось заседание по делу Светланы К. Коронелли выступал на нем в качестве свидетеля. Он заявил, что никогда не принимал наркотики, и с ним «просто произошло недоразумение». Светлана К. полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. Коронелли вернули 500 рублей, изъятые при задержании в качестве вещдока.

По некоторым данным, в настоящее время Коронелли работает телеоператором на федеральном канале. Светлана К. после освобождения в Москву не возвращалась. В настоящее время она живет у матери в Тульской области. // Преступная Россия

 

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