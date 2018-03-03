Итальянский журналист раскрыл причины убийства словацкого коллеги

Об этом в статье на La Repubblica пишет итальянский писатель и журналист Роберто Савиано.

"Словакия разоблачает мафию. Как это всегда бывает, кровь является единственным доказательством существования преступных организаций. Ян Кучак, как видно из расследования, заплатил за свое журналистское усердие. В последний период он изучал взаимосвязь между бизнесом, мафией и политикой, системой, которая всегда работает с одним и тем же алгоритмом: мафия приносит капитал, предприниматель инвестирует его, политик облегчает инвестиции в обмен на деньги, и все стороны имеют рост доходов", - написал автор.

По словам Савини, Кучак, как и другие немногие и талантливые журналисты с востока, компенсировал отсутствие полицейских расследований и политического внимания, и выявлял в стране, где не зафиксированы преступления мафии, ее экономические интересы.

"Словацкие предприниматели, связанные с мафией, калабрийские семьи, близкие к преступной группировке Bova Marina после падения "железного занавеса" прибыли в Словакию, чтобы завладеть ее сельскохозяйственным бизнесом, используемым в качестве прикрытия для получения европейских средств, предоставленных для этого сектора, с молчаливого согласия правительства Роберта Фицо", - пояснил он.

Савини подчеркнул, что убийство Яна Кучака, приписываемое мафии, является беспрецедентным случаем для преступных организаций Калабрии, которые всегда избегали нападения на журналистов.

"Некоторые считают, что итальянская мафия была заказчиком, а исполнителями – местные киллеры. Вопрос в деталях: убийство в квартире, невеста убита пулей в затылок. Это практика, которая, похоже, не согласуется с привычными мафиозными методами нападений на улице. Но только расследование позволит узнать правду", - написал он.

Автор указывает на то, что мафия и в целом итальянские организации в последние годы предпочитают физическую угрозу или попытку "гражданского убийства", то есть удара по авторитету журналиста. Но если факт преступления мафии был подтвержден журналистом, это означало бы, что организация должна была действовать быстро, чтобы заблокировать распространение информации. Короче говоря, не было времени бить по авторитету Кучака, нужно было просто прекратить это.

"Когда мафия действует таким образом, она знает, что будет платить высокую цену с точки зрения преследования и внимания со стороны средств массовой информации, и, следовательно, с точки зрения бизнеса. Но все это уже учтено. В данном случае эти жертвы были необходимы, чтобы спасти более важные интересы. Кроме того, что, убив журналиста, они создают новую террористическую стратегию по отношению ко всем другим журналистам: "Вы все на виду, и мы можем вас достать", - как бы говорят они", - пояснил он.

Как сообщалось, тела 27-летнего репортера и его подруги нашли 26 февраля в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. Отмечается, что они были убиты между 22 и 25 февраля. // "Обозреватель"