У Харкові заарештували зловмисників, які тероризували господаря мережі аптек

Прокуратура Харківської області процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом вимагання та пошкодженням майна. На вимогу прокуратури Київський районний суд м. Харкова взяв під варту без визначення розміру застави двох підозрюваних у серії підпалів аптек. Третій - ймовірний організатор злочинів - у розшуку.

У травні 2016 року та листопаді 2017 року у Харкові невідомі тричі підпалювали аптеки однієї й тієї ж мережі. Загальна сума збитків, завданих пожежами, склала майже 325 тис грн. В момент підпалу в аптеках перебували провізори, на щастя ніхто з них від вогню не постраждав.

Під час розслідування цих злочинів з’ясувалося, що перед підпалами хазяїну мережі погрожували і вимагали чималу суму грошей. У березні 2016 року вимагач зателефонував потерпілому та почав погрожувати останньому та його членам сім’ї, обіцяв у разі невиплати 1 млн доларів США знищити бізнес підприємця.

Однак комерсант спочатку не повірив у реальність погроз та жодним чином не відреагував на дзвінок. До правоохоронців він звернувся лише після низки підпалів.

Викрили зловмисників у грудні 2017 року. З’ясувалося, що організатором став колишній начальник охорони цієї ж мережі аптек. Після звільнення з посади він таким чином вирішив заробити. Знайшов двох виконавців, які готували запальну суміш, підпалювали приміщення, а потім звітували ватажку.

Після затримання, Київський районний суд м. Харкова обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 120 тис грн застави. При цьому прокуратура наполягала на триманні під вартою без права внесення застави та оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляційному суді. Заплативши заставу та вийшовши на волю зловмисник став переховуватися від слідства та суду. Наразі його оголошено у розшук.

Двох виконавців (41 та 42-річних чоловіків) правоохоронці затримали наприкінці лютого поточного року. Вони переховувалися у своїх родичів (один у Львівській, другий у Хмельницькій області).

Зловмисникам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України (вимагання, поєднане з пошкодженням майна та погрозою насильством, вчинене за попередньою змовою групою осіб та умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вчинене групою осіб).

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших аналогічних злочинів.

Прес-служба прокуратури Харківської області