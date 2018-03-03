Столкновения под Радой: задержаны более 100 «палаточников», найдены боевые гранаты

В результате столкновений между правоохранителями и протестующими возле здания Верховной Рады полиция задержала более 100 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Сейчас задержан, а также приглашен для дачи объяснений 101 человек. Среди пострадавших четверо правоохранителей и несколько "мирных протестующих". Им оказана необходимая помощь", – отметил Шкиряк.

Он добавил, что в результате обысков в палаточном городке правоохранители нашли готовые к использованию боевые гранаты.

"При осмотре уже найдено более 10 предметов, похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи и др. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения всех обстоятельств и установления происхождения этих предметов", – добавил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что с самого утра полиция в соответствии с решением суда должна была проводить следственные действия в палаточном городке под Верховной Радой. Однако протестующие начали оказывать сопротивление правоохранителям. Произошли столкновения, в результате которых пострадали 6 человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции.

По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, сейчас полицейские приступили к проведению следственных действий в палаточном городке. Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств: по факту событий 27 февраля под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту событий под Октябрьским дворцом в 2017 году, когда также было нанесено травмы полицейским. По событиям 27 февраля нескольким протестующим объявили о подозрении.

Напомним, 27 февраля возле ВРУ прошли массовые мероприятия. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако участники акции начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. В результате столкновений пострадали 14 правоохранителей. // 112.ua