В результате «слідчих дій» полиция снесла «бомжатник» Семенченко под ВР

Столичная полиция задержала десятки человек возле Верховной Рады во время проведения следственных действий, в рамках которого проводится демонтаж палаточного городка.

Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лицам, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий, в результате чего были задержаны более ста человек и разобран палаточный городок перегородивший улицу Грушевского у Верховной Рады, который в народе получил название «бомжатник Семенченко». Это следует из сообщений спикеров МВД утром 3 марта.

По сообщению полиции на территории палаточного городка нашли девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

В офисе омбудсмена уточнили количество задержаных и госпитализированных. По их данным на ул. Грушевского, 71 человек задержан и доставлены в Печерский ОП, 41 человек задержан и доставлены в Шевченковский ОП, 5 жителей лагеря и 4 сотрудника правоохранительных органов госпитализированы. Демонтаж и уборки лагеря проводится силами ГО «Чистый город».