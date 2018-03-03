В Кропивницком «афганец» вилами заколол тещу и жену

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Мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу.
Как он объяснил позже, ему показалось, что он снова на войне и должен отбиваться от врагов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия.
В полиции также добавили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство. Мужчину задержали. Проводится расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. // УНН
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