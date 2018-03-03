У Києві посадовці ВНЗ за хабарі продовжували терміни перебування в Україні відрахованих іноземців

Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовців Університету державної фіскальної служби України, Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, які налагодили схему заволодіння грошовими коштами іноземних громадян шляхом зловживання службовим становищем.

Як вже повідомлялось, посадовців було викрито у жовтні 2017 року в рамках спільної операції працівників прокуратури міста Києва та СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві.

Діючи за попередньою змовою, вони оформлювали іноземних громадян та студентів-іноземців, які були відраховані з навчальних закладів України, на підготовчі курси різних ВНЗ, без фактичного їх відвідування, тим самим безпідставно продовжували термін їх перебування на території держави.

За оформлення 6 місяців таких курсів службовці вищих навчальних закладів вимагали по 500 доларів США.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до суду.

На сьогодні всі фігуранти кримінального провадження відсторонені від виконання службових обов’язків.

Відповідно до санкції статей їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури міста Києва