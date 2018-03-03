Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Разоблачена шайка мошенников, подделавших завещания на столичные квартиры на сумму 5,7 млн. грн.

03.03.2018 16:03

В преступную группу входили адвокаты, частный юрист Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного с киевских райсудов и чиновник органа самоуправления

Генеральная прокуратура Украины разоблачила группу лиц, подделывающих завещания и другие документы от имени скончавшихся граждан, при попытке завладеть квартирами на сумму 5,7 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Из открытых источников

Согласно сообщению, в преступную группу входили адвокаты, частный юрист Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного с киевских райсудов и чиновник органа самоуправления.

"Адвокаты совместно с частным нотариусом занимались изготовлением завещаний и других документов от имени умерших лиц путем внесения в них заведомо недостоверных сведений. После изготовления документов указанные лица с помощью бывшего судьи одного из районных судов Киева проводили их государственную регистрацию в филиале ГП "Национальные информационные системы", - сообщают правоохранители.

По информации прокуратуры, злоумышленникам сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 и ч.2, 3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, участникам злоумышленной группы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...