Разоблачена шайка мошенников, подделавших завещания на столичные квартиры на сумму 5,7 млн. грн.

В преступную группу входили адвокаты, частный юрист Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного с киевских райсудов и чиновник органа самоуправления

Генеральная прокуратура Украины разоблачила группу лиц, подделывающих завещания и другие документы от имени скончавшихся граждан, при попытке завладеть квартирами на сумму 5,7 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в преступную группу входили адвокаты, частный юрист Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного с киевских райсудов и чиновник органа самоуправления.

"Адвокаты совместно с частным нотариусом занимались изготовлением завещаний и других документов от имени умерших лиц путем внесения в них заведомо недостоверных сведений. После изготовления документов указанные лица с помощью бывшего судьи одного из районных судов Киева проводили их государственную регистрацию в филиале ГП "Национальные информационные системы", - сообщают правоохранители.

По информации прокуратуры, злоумышленникам сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 и ч.2, 3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, участникам злоумышленной группы грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. // 112.ua