Нафтогаз: Газпром попал в ловушку, которую готовил для Украины

Газпрому не удалось дискредитировать Украину в глазах Европы, вместо этого россияне показали себя как ненадёжного поставщика.

б этом на своей странице написал главный комерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Украинцы доказали Европе - что Нафтогаз обеспечивает надежные поступления газа в Европу, в отличие от Газпрома", - заявил он. "Это очень важно для того, чтобы европейцы отказались от Северного Потока 2 - газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно 2-3 млрд долл в год", - написал Витренко.

Напомним, польские и чешские газовые операторы подтвердили добросовестное выполнение Украиной транзитных обязательств.

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмського арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Как заявив главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, Украина с 3 марта 2018 года увеличит импорт природного газа со стороны Европы до 25 миллионов кубометров в сутки, что позволит полностью закрыть потребность страны. // Экономическая правда