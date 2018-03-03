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Реалізацію наркотиків, організовали працівники одного з відділів кримінальної поліції Київщини

03.03.2018 17:17

Співробітники СБУ викрили на Київщині механізм реалізації наркотиків, організований працівниками одного з відділів кримінальної поліції області.

Правоохоронці встановили, що двоє поліцейських за чотири тисячі гривень на місяць «кришували» мережу роздрібного збуту екстракційного опію в одному з райцентрів області. Зловмисники допомагали наркодилерам «усувати» конкурентів. У разі несплати данини, поліцейські погрожували притягнути наркоділків до кримінальної відповідальності.

Співробітники спецслужби задокументували, що поліцейські через створену схему також «підганяли» собі показники результатів роботи, затримуючи кінцевих покупців наркотиків.

Старшому лейтенанту сектору кримінальної поліції повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Стосовно другого фігуранта справи тривають процесуальні дії.
Правоохоронці затримали також постачальника та розповсюджувача за місцями їх проживання. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва №1. У рамках досудового слідства встановлюються всі особи, причетні до наркобізнесу.

The Security Service of Ukraine

 

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