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На четырех станциях киевского метро начали работать кассы исключительно с карточками метро

03.03.2018 15:41

В то же время, на указанных станциях продолжают функционировать и кассы по продаже жетонов.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Иллюстрация / REUTERS

Так, указанные кассы открыты на «Вокзальной», «Крещатике», «Академгородке» и «Майдане Незалежности». Их можно идентифицировать по надписи «Карточки метро».

В то же время, на указанных станциях продолжают функционировать кассы по продаже жетонов.

«Эти изменения позволят усовершенствовать обслуживание пассажиров, поскольку карточками уже пользуется более 60% общего пассажиропотока. В такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость», - говорится в сообщении.

Как отмечают в метрополитене, жетон постепенно выводится из обращения в столичном метро и одновременно проводится работа по автоматизации процессов. Соответственно, кассы работают с ограниченным количеством жетонов, а в автоматах их можно приобрести сколько кому нужно.

Также пассажиры могут оплатить проезд непосредственно на желтом турникете, воспользовавшись любой бесконтактной банковской карточкой. // УНИАН

 

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