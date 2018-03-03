Погибшие в результате стрельбы в американском университете оказались родителями убийцы

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. Об этом сообщает CBS News.

По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы. Но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.

Отмечено, что в результате инцидента больше никто не пострадал. А стрелка, после 15-часовых поисков нашли и задержали. Его личность установлена и полиция назвала имя: Джеймс Эрик Дэвис. Арест прошел без инцидентов.

Также в полиции сообщили, что Дэвиса из-за передозировки наркотиков или плохой реакции на них отвезли в больницу. // Сегодня