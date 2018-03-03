Волкер: созданные РФ «Д/ЛНР», не соответствующие Конституции Украины, должны быть ликвидированы

Спецпредставитель США подчеркнул, что эти новообразования создала Россия для маскировки ее роли и укрепления продолжающегося конфликта.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.

«Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы», - сказал Волкер.

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», - подчеркнул спецпредставитель США. // УНИАН