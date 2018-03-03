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Минобразования рекомендовало учебным заведениям с 5 марта возобновить работу в обычном режиме

03.03.2018 19:02

Исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением

Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

газ

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", - сказано сообщении.

Отмечается, что Министерство образования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления.

Согласно письму, исключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением.

"Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства", - сказано в сообщении.

Минобразования также обращает внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения. // 112.ua

 

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