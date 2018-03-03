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В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского, освобожденной от палаток

03.03.2018 20:44

 В Киеве восстановили движение по ул. Грушевского, где с октября был расположен палаточный городок. Об этом в Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко

"Полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР было заблокировано с 17 октября прошлого года", - написал Шевченко.

ул. Грушевского

Напомним, сегодня возле Верховной Рады разобрали палаточный городок.

С самого утра полиция в соответствии с решением суда должна была проводить следственные действия в палаточном городке под Верховной Радой. Однако протестующие начали оказывать сопротивление правоохранителям. Произошли столкновения, в результате которых, по информации движения "Вызволення", госпитализированы 11 участников протестной акции. Также сообщалось, что в результате столкновений пострадали семеро полицейских.

Отмечалось, что в результате столкновений правоохранители задержали более 100 человек. Также сообщалось, что в палаточном городке митингующих изъяли 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. // 112.ua

 

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