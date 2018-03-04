Полиция отпустила 112 задержанных во время столкновений вод Радой

По словам одного из «миховождей» — нардепа Соболева, подозрение предъявили одному задержанному.

Правоохранители отпустили всех «активистов», задержанных в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев.

"Всех 112 захваченных при нападении на лагерь движения "Визволення" активистов выпустили из полицейских участков. Уважение всем полицейским в Шевченковском и Печерском райотделах, кто проявил человеческое отношение к политзаключенным", – написал он.

По информации нардепа, подозрение предъявили одному задержанному, бывшему бойцу добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому, который до войны на Донбассе был инструктором МВД по пулевой стрельбе.

"Ему инкриминируют избиение пятерых спецназовцев под Радой во вторник", – уточнил Соболев. // 112.ua