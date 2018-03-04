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На Житомирщині двоє осіб протиправно заволоділи майном підприємства вартістю понад 13 млн. грн.

04.03.2018 01:19

Прокуратурою Житомирської області направлено до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, мешканців міста Харкова, які вчинили дії, направлені на протиправне заволодіння майном двох підприємств, одне з яких в Житомирській, інше – у Полтавській областях.

Зокрема, осіб обвинувачують у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України (вчинення закінченого замаху на протиправне заволодіння, а також заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів підприємства із заподіянням великої шкоди; підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом).

Картинки по запросу суд

Установлено, що зловмисники протягом 2015-2016 років вчинили правочини із використанням підроблених документів та печаток підприємства, унаслідок чого незаконно заволоділи нерухомим майном підприємства, що на Житомирщині, вартістю понад 13 млн грн.

Не зупиняючись на таких незаконних діях, вказані особи намагалися протиправно заволодіти частками засновників (учасників) підприємства Полтавської області, з метою подальшого відчуження його майна, балансова вартість якого перевищує 20 мільйонів грн. Однак такий злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Факти рейдерських дій зловмисників викрито завдяки спільним діям прокуратури області та Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Черняхівського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення забезпечуватиме прокуратура області.

Довідково: санкції зазначених статей передбачають покарання, зокрема, ч.3 ст.358 – обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, ч.3 ст.206-2 - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області

 

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