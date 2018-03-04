На Запоріжжі на хабарі в сумі 250 тис. грн. затримано податківця

Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України в суботу, 03.03.2018, спільно зі слідчими СБ України за оперативного супроводження ГВ БКОЗ УСБУ, ГУ ДФС у Запорізькій області на хабарництві викрито начальника відділу аудиту однієї з податкових інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій області.

Установлено, що за зменшення суми збитків в акті перевірки від 650 000 гривень до 170 000 гривень вказаний посадовець вимагав та одержав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в сумі 250 000 грн.

Безпосередньо під час скоєння злочину податківця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі військовою прокуратурою Запорізького гарнізону проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Військова прокуратура Південного регіону України