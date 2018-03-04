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На Херсонщине будут судить экс-чиновника ОГА, два года занимавшего «должность» в «ДНР»

04.03.2018 02:48

Чиновник участвовал в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности.

За сотрудничество с террористической организацией "ДНР" будут судить бывшего чиновника Херсонской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Фото: pixabay.com

"Прокуратурой Херсонской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, который на протяжении 2011-2014 годов занимал руководящие должности в Херсонской областной государственной администрации и Херсонском городском совете, позже – тесно сотрудничал с так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник в период с марта 2015 по июнь 2017 года занимал должность директора "департамента жилищной политики и административной деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "ДНР" и, находясь в городах Донецк, Кировское (Хрестовка), Дебальцево, Зугрэс, Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, участвовал в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности.

Прокуратурой области поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. // Сегодня

 

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