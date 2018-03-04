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Бухгалтер прикарманивала матпомощь, заявления на которую от имени односельчан сама же и писала

04.03.2018 08:45

В селе Зеленоярск Доманевского района Николаевщины бухгалтер сельсовета выписывала на своё имя материальную помощь для жителей села.

Об этом сообщают в прокуратуре Николаевской области.

прикарманила

Так, бухгалтер на протяжении длительного времени составляла заявления от имени жителей села на выплату материальной помощи на лечение, в том числе помощи семьям участников АТО, и передавала собственноручно написанные заявления на рассмотрение исполнительного комитета сельского совета, а после получения соответствующего решения о предоставлении материальной помощи, изготовляла платежные поручения на выплату помощи на собственный банковский счет.

Выяснилось, что в результате противоправных действий она нанесла местному бюджету ущерб почти в 7 тысяч гривен. Их квалифицировали по части 1 статьи 366 («Служебный подлог»), части 2, 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Отмечается, что во время досудебного расследования бухгалтер возместила причиненные бюджету убытки. Обвинительный акт в отношении нее направили в суд для рассмотрения по существу в четверг, 1 марта. // Преступности НЕТ

 

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