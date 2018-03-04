Россия Николаевна: многодетная семья к шестому ребенку... «патриотически дозрела»

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Россия Николаевна Шишкина появилась в Воронежской области
Многодетная семья из Воронежской области назвала родившуюся в феврале дочку необычным именем - Россия, сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.
"Дочку супруги назвали патриотическим именем - Россия", - говорится в сообщении.
В ЗАГСе отметили, что Россия в семье Николая и Натальи Шишкиных стала уже шестым ребенком. // 112.ua
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