Россия Николаевна: многодетная семья к шестому ребенку... «патриотически дозрела»

Многодетная семья из Воронежской области назвала родившуюся в феврале дочку необычным именем - Россия, сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.

"Дочку супруги назвали патриотическим именем - Россия", - говорится в сообщении.

В ЗАГСе отметили, что Россия в семье Николая и Натальи Шишкиных стала уже шестым ребенком. // 112.ua