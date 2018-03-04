Видеоповторы официально включены в правила футбола

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) единогласно одобрил использование видеоповторов для судей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальное сайт организации.
В заявлении Ассоциации указано, что: “Эта встреча (ФИФА и IFAB) представляет новую эпоху для футбола с поддержкой видео арбитров, помогает повысить справедливость игры”.
Для принятия решения членам IFAB представили результаты независимого анализа использования видеоповторов, который сделал бельгийский университет в 2016 году.
Основной целью добавления видеоповторов правилам футбола является “минимальное вмешательство — максимальная выгода”.
Они будут направлены на уменьшение несправедливости, которая возникает при зачислении: голов, штрафных, красной или желтой карточки, предупреждения и тому подобное.
Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) близок к утверждению правила четвертой замены в турнирах под эгидой организации.
26 февраля в Полтаве арестовали на два месяца хакера Геннадия Капканова - организатора международной хакерской киберсети Avalanche, ущерб от деятельности которой оценивают в...