Видеоповторы официально включены в правила футбола

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальное сайт организации.

В заявлении Ассоциации указано, что: “Эта встреча (ФИФА и IFAB) представляет новую эпоху для футбола с поддержкой видео арбитров, помогает повысить справедливость игры”.

Для принятия решения членам IFAB представили результаты независимого анализа использования видеоповторов, который сделал бельгийский университет в 2016 году.

Основной целью добавления видеоповторов правилам футбола является “минимальное вмешательство — максимальная выгода”.

Они будут направлены на уменьшение несправедливости, которая возникает при зачислении: голов, штрафных, красной или желтой карточки, предупреждения и тому подобное.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) близок к утверждению правила четвертой замены в турнирах под эгидой организации.