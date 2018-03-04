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Видеоповторы официально включены в правила футбола

04.03.2018 10:51

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) единогласно одобрил использование видеоповторов для судей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальное сайт организации.

Видеоповторы официально включены в правила футбола

В заявлении Ассоциации указано, что: “Эта встреча (ФИФА и IFAB) представляет новую эпоху для футбола с поддержкой видео арбитров, помогает повысить справедливость игры”.

Для принятия решения членам IFAB представили результаты независимого анализа использования видеоповторов, который сделал бельгийский университет в 2016 году.

Основной целью добавления видеоповторов правилам футбола является “минимальное вмешательство — максимальная выгода”.

Они будут направлены на уменьшение несправедливости, которая возникает при зачислении: голов, штрафных, красной или желтой карточки, предупреждения и тому подобное.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) близок к утверждению правила четвертой замены в турнирах под эгидой организации.

 

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