Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У пункті пропуску «Жуляни» затримали розшукуваного у Німеччині за вбивство громадянина Грузії

04.03.2018 14:22

Громадянина Грузії, якого розшукували правоохоронці Німеччини, затримали сьогодні вранці співробітники Держприкордонслужби в аеропорту «Київ».

Порушника, який був у міжнародному розшуку, виявили серед пасажирів, котрі прямували на рейс до Тбілісі.

ДПСУ

Наразі розшукувану особу (попередньо за вбивство) затримано та передано співробітникам Національної поліції. Також проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві .

Варто зазначити, що з початку 2018 року співробітники Держприкордонслужби реалізували 320 спрацювань Інтерполу: 221 – стосовно осіб, 20 – стосовно транспортних засобів та 79 – паспортних документів. // ДПСУ

 

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...