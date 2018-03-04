У пункті пропуску «Жуляни» затримали розшукуваного у Німеччині за вбивство громадянина Грузії

Громадянина Грузії, якого розшукували правоохоронці Німеччини, затримали сьогодні вранці співробітники Держприкордонслужби в аеропорту «Київ».

Порушника, який був у міжнародному розшуку, виявили серед пасажирів, котрі прямували на рейс до Тбілісі.

Наразі розшукувану особу (попередньо за вбивство) затримано та передано співробітникам Національної поліції. Також проінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві .

Варто зазначити, що з початку 2018 року співробітники Держприкордонслужби реалізували 320 спрацювань Інтерполу: 221 – стосовно осіб, 20 – стосовно транспортних засобів та 79 – паспортних документів. // ДПСУ