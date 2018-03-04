В РФ задержан еще один подручный «бизнесмена с чемоданом для пыток»

Арестован еще один охранник одиозного коммерсанта Александра Вершинина-Голубева, который участвовал в расправе на людьми в деревне Мистолово Всеволожского района Ленобласти. Его задержали по возвращении из Белоруссии, где он полгода скрывался на съемной квартире. Таким образом, в международном розыске остается сам Вершинин и его подчиненный Павел Михайлов.

Как стало известно 47news, 2 марта Приморский районный суд Петербурга на два месяца арестовал 33-летнего Алексея Юрченко, обвиняемого по статьям 117 УК - "истязание", 127 УК - "незаконное лишение свободы" и в хулиганстве в составе группы по предварительному сговору.

По версии следствия, Юрченко был водителем авторитетного коммерсанта Александра Вершинина-Голубева, которого Следственный комитет Ленонобласти объявил в международный розыск в рамках возбужденных уголовных дел по статьям о "покушении на убийство", "угрозе убийством", "лишении свободы" "хулиганстве", " умышленном повреждении имущества" и "побоях".

По данным 47news, Юрченко был задержан в пять утра 2 марта на автовокзале Пскова при выходе из автобуса, прибывшего из белорусского города Гомеля. На перроне его встречали сотрудники уголовного розыска полицейского Главка по Петербургу и Ленобласти, а также их псковские коллеги. Помощь с точностью времени прибытия Юрченко, безусловно, оказали белорусские милиционеры.

Выяснилось, что в Гомельской области Юрченко скрывался на съемной квартире с июля прошлого года. Вину он сегодня не признает, а свою отлучку на восемь месяцев объясняет тем, что ему надо было проветрить голову.

Как писал 47news, история началась в марте прошлого года в деревне Мистолово Всеволожского района. По версии следствия, подчиненные Вершинина под его руководством и участии, напали с оружием на "Мерседес Гелендваген". Из машины выволокли трех мужчин, связали им руки строительными хомутами и избили. Жертвам насильно вливали водку, используя шприц и трубку из принесенного чемодана. В "Мерседесе" тем временем оставалась 35-летняя Ксения Семенова. Ей Вершинин якобы угрожал расправой. По словам женщины, в череде угроз упоминались ее дети. Причиной конфликта стали права на трехсотметровый дом в Мистолово. Семенова не хотела продавать в нем долю Вершинину.

Еще один подельник Вершинина, 41-летний Евгений Продоляк, был задержан и арестован в июле прошлого года. Его задержали в Пушкине. В розыске остается сам Вершинин и еще один обвиняемый, 29-летний Павел Михайлов. Известно, что ранее он жил в Великом Новгороде.

Павел Михайлов

Напомним также, что расследованием уголовного дела по хулиганству занималось сначала полицейское следствие УМВД по Всеволожскому району, затем его забрало Следственное управление СК Ленобласти. Сам же Вершинин пропал из поля зрения правоохранителей еще весной. Когда в его доме шел обыск, он улучил момент и сбежал в одних носках.