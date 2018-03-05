Трагедия в чемпионате Италии: скончался 31-летний капитан «Фиорентины»

Из-за трагедии уже отменили два сегодняшних матча Серии А

Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори сегодня утром был найден мертвым в гостиничном номере в Удине, сообщается на официальном сайте "фиалок". 31-летний игрок умер во сне, причины смерти пока неизвестны.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори умер. Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности – в первую очередь в знак уважения к его семье", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Футболист был воспитанником "Милана". По ходу карьеры он выступал за "Кальяри", "Рому" и "Фиорентину". На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.

В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч, отличившись один раз.

Из-за трагедии уже отменили два матча чемпионата Италии – на неопределенный срок перенесли поединок "Кальяри" и "Дженоа", а также матч "Фиорентины" с "Удинезе". // Сегодня