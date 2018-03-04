На столичной Троещине 25-летний парень задушил жену и выпрыгнул с 7-го этажа

В Деснянское управление полиции обратился мужчина и сообщил, что его сестра не выходит на связь в течение суток.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По словам заявителя, в доме никто не открывал дверь, а через некоторое время из окна квартиры на седьмом этаже выпрыгнул мужчина.

На проспект Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Женщину со следами насильственной смерти обнаружили в ванной комнате.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался 25-летний уроженец Волынской области, ранее не судимый.

Работникам полиции он рассказал, что между ним и женой произошел конфликт: в результате он ударил ее бутылкой по голове и задушил.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. // Realist