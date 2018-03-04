В Польше в результате взрыва обрушился многоквартирный дом: 3 человека погибли, 22 ранены

В Познани (Польша) в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли 3 человека.

Об этом сообщает Tvn24.pl.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии пожарная бригада сообщила, что под завалами здания были найдены тела еще двух человек.

"Мы понимаем, что с каждой минутой шансов найти живых людей становится все меньше", - сказал представитель пожарной бригады города Познань.

Взрыв газа на западе Польши произошел утром 4 марта в многоквартирном четырехэтажном доме, в результате чего часть дома обрушилась. // 112.ua