В Польше в результате взрыва обрушился многоквартирный дом: 3 человека погибли, 22 ранены

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В Познани (Польша) в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли 3 человека.
Об этом сообщает Tvn24.pl.
Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии пожарная бригада сообщила, что под завалами здания были найдены тела еще двух человек.
"Мы понимаем, что с каждой минутой шансов найти живых людей становится все меньше", - сказал представитель пожарной бригады города Познань.
Взрыв газа на западе Польши произошел утром 4 марта в многоквартирном четырехэтажном доме, в результате чего часть дома обрушилась. // 112.ua
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