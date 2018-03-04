Затримано банду, яка протягом кількох років скоювала крадіжки та розбійні напади

До складу злочинної групи увійшли четверо чоловіків. Всі – раніше судимі. Наразі встановлена їхня причетність до понад 20 фактів майнових злочинів. Зокрема, до крадіжок банківських терміналів та розбійних нападів на «валютчиків». Загалом за цей час затримані викрали ювелірні вироби на суму більше 15 мільйонів гривень.

Зловмисники були затримані після скоєння злочину у результаті спільної операції оперативників Департаменту карного розшуку Нацполіції, поліцейських Івано-Франківської, Херсонської, Львівської та Запорізької областей.

Під час реалізації оперативної інформації, проведення комплексу оперативних та слідчо-розшукових заходів поліцейські припинили діяльність злочинної групи з чотирьох осіб. Оперативники встановили, що протягом останніх кількох років саме вони вчиняли майнові злочини на території багатьох регіонів країни. Зазвичай зловмисники вночі потрапляли до ювелірних крамниць, за допомогою авто та металевого тросу виривали сейфи.

Підозрювані були затримані під час поліцейської спецоперації у місті Нова Каховка Херсонської області. Рано-вранці учасники злочинної групи потрапили всередину торговельного центру, пошкодивши двері, та намагалися викрасти сейф з ювелірними виробами.

Коли поліцейські почали їх затримувати, зловмисники чинили опір та намагалися втекти на автомобілі. Проте оперативники переслідували учасників групи та затримали їх на території Вільнянського району у Запорізькій області.

Під час огляду автомобіля зловмисників було виявлено та вилучено предмет, схожий на вогнепальну зброю, та знаряддя, яке підозрювані використовували під час вчинення злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника поліції) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлено, що організатором злочинної групи є уродженцем Чернівецької області, 1985 року народження. З 2011 року він перебуває у розшуку за скоєння аналогічного злочину.

Що стосується інших учасників групи, то це 35-річний брат організатора, 37-річний мешканець Львову та 34-річний уродженець Латвії. Все четверо – раніше засуджені.

Вони підозрюються не тільки у скоєнні крадіжок з ювелірних крамниць, а й у крадіжках банківських терміналів самообслуговування та розбійних нападах на «валютчиків» із застосуванням фізичного впливу та вогнепальної зброї.

Наразі встановлена їхня причетність до понад 20 злочинів на території Волинської, Житомирської, Закарпатської, Черкаської, Кіровоградської, Львівської, Київської, Івано-Франківської, Вінницької, Тернопільської та Одеської областей.

Другого лютого усім чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 580 тисяч гривень.

Департамент комунікації

Національної поліції України