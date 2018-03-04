Россиянин два года держал на цепи свою престарелую мать

Житель города Асбест (Свердловская область) против воли пристёгивал свою пожилую мать за ногу к межкомнатной двери, используя для этого металлическую цепь с навесными замками. Все это происходило в её же квартире. Мучения 86-летней старушки правоохранители смогли прекратить только в начале февраля 2018 года. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

— Обвиняемый лишил потерпевшую возможности свободно передвигаться, определять место своего пребывания по своему усмотрению и общаться с другими людьми. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что в силу своего состояния здоровья его престарелая мать может причинить вред своему здоровью и жизни, поэтому таким способом он хотел её обезопасить — сообщает областная прокуратура.

"Заботливый" сын обвиняется в совершении преступлений по статье УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Асбестовский городской суд. // life.ru