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В Москве на Ксению Собчак напал отморозок с криком «Это за Жириновского»

04.03.2018 17:09

На кандидата в президенты Ксению Собчак 4 марта напал мужчина; с криком «Это за Жириновского» он облил ее водой и толкнул на землю; она упала. Об этом в твиттере сообщила сама Собчак.

Координатор московского штата кандидата Люся Штейн опубликовала в фейсбуке фото нападавшего.

на Собчак

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце в Москве, где проходило мероприятие в честь дня рождения Михаила Горбачева, сказано в телеграм-канале Собчак. Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева и охрана дворца. На место происшествия приехала полиция.

По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев. В телеграм-канале кандидата в президенты говорится, что он личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. Видео снято самим нападавшим; на нем видно, как он обливает Собчак водой, но не видно, как толкает. По данным Mash, на самом деле мужчина не толкал Собчак.

  • 28 февраля во время дебатов на канале «Россия 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой. Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. // Медуза

 

 

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