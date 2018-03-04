В Москве на Ксению Собчак напал отморозок с криком «Это за Жириновского»

На кандидата в президенты Ксению Собчак 4 марта напал мужчина; с криком «Это за Жириновского» он облил ее водой и толкнул на землю; она упала. Об этом в твиттере сообщила сама Собчак.

Координатор московского штата кандидата Люся Штейн опубликовала в фейсбуке фото нападавшего.

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце в Москве, где проходило мероприятие в честь дня рождения Михаила Горбачева, сказано в телеграм-канале Собчак. Нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачева и охрана дворца. На место происшествия приехала полиция.

По словам Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев. В телеграм-канале кандидата в президенты говорится, что он личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. Видео снято самим нападавшим; на нем видно, как он обливает Собчак водой, но не видно, как толкает. По данным Mash, на самом деле мужчина не толкал Собчак.