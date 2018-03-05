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На Миколаївщині двох поліцейських затримали за щомісячне вимагання 30 тисяч гривень хабара

05.03.2018 00:38

У Миколаївській області двоє співробітників поліції, погрожуючи кримінальною відповідальністю наркозалежному місцевому мешканцю, систематично вимагали від нього кошти. Після отримання зазначеної суми підозрювані були затримані працівниками внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ, за процесуального керівництва прокуратури області та сприяння керівництва поліції Миколаївщини.

 

До Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції звернулась мешканка Южноукраїнська. Жінка розповіла, що окремі співробітники місцевої поліції вимагають з її чоловіка грошові кошти. При цьому вона зазначила, що чоловік – наркозалежний. Зловмисники поставили його перед фактом: або розпочинають стосовно нього кримінальне провадження, або щомісяця він віддає їм 30 тисяч гривень.

затриманнязатримання

Співробітники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що до даного факту причетні двоє оперуповноважених кримінального блоку поліції Южноукраїнська, 30 та 31 років.

 

За матеріалами УДВБ НПУ прокуратурою Миколаївської області було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а підслідність передано до регіонального Управління СБУ.

хабар

Спільними діями правоохоронці задокументували передачу 30 тисяч гривень, які були зараховані на банківську картку поліцейських. Кошти фігуранти знімали підготовлено – одягли балаклави, щоб відеокамера, встановлена у банкоматі, не зафіксувала їхні обличчя. Після зняття готівки підозрювані були затримані працівниками внутрішньої безпеки НПУ, слідчого відділу Управління СБУ, за процесуального керівництва обласної прокуратури та сприяння керівництва поліції Миколаївщини.

 

Зловмисникам вже оголошено про підозру у вчиненні злочину. Тривають заходи щодо обрання їм запобіжного заходу. За вимагання та отримання хабара поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

 

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