У Києві затримали чоловіка, ймовірно, причетного до викрадення авто та поранення його власника

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2 березня, близько 21-ї години, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на вулиці Стеценка троє невідомих заволоділи автомобілем Toyota Camry.
Власник викраденого авто працює таксистом і підвозив трьох чоловіків. Вони напали на нього та нанесли поранення ножами. Потому зловмисники заволоділи автомобілем чоловіка та зникли в невідомому напрямку.
У столиці негайно ввели оперативний план “Перехват” по розшуку авто Toyota Camry. Потерпілому водію лікарі швидкої надали усю необхідну допомогу. Чоловіка шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом численні колото-різані рани обох ніг, рук та живота.
Менше ніж за 40 хвилин один з екіпажів патрульних на проспекті Глушкова помітив автомобіль, схожий за орієнтуванням. Державні номерні знаки також збігалися з номерами викраденого авто. Водій на вимогу патрульних про зупинку відреагував не одразу, але зрештою зупинився.
Чоловік за кермом транспортного засобу поводився підозріло, помітно нервував і не міг пояснити, кому належить авто.
Інспектори водія затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Усі обставини справи з'ясовуються.
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