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У Києві затримали чоловіка, ймовірно, причетного до викрадення авто та поранення його власника

05.03.2018 01:13

 2 березня, близько 21-ї години, спецлінії 102 надійшло повідомлення: на вулиці Стеценка троє невідомих заволоділи автомобілем Toyota Camry. 

Власник викраденого авто працює таксистом і підвозив трьох чоловіків. Вони напали на нього та нанесли поранення ножами. Потому зловмисники заволоділи автомобілем чоловіка та зникли в невідомому напрямку.

Фото Патрульна поліція України.

У столиці негайно ввели оперативний план “Перехват” по розшуку авто Toyota Camry. Потерпілому водію лікарі швидкої надали усю необхідну допомогу. Чоловіка шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом численні колото-різані рани обох ніг, рук та живота.

Менше ніж за 40 хвилин один з екіпажів патрульних на проспекті Глушкова помітив автомобіль, схожий за орієнтуванням. Державні номерні знаки також збігалися з номерами викраденого авто. Водій на вимогу патрульних про зупинку відреагував не одразу, але зрештою зупинився.

Чоловік за кермом транспортного засобу поводився підозріло, помітно нервував і не міг пояснити, кому належить авто.

Інспектори водія затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Усі обставини справи з'ясовуються. 

Патрульна поліція України

 

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