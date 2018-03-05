НАБУ перевіряє лотерейне «везіння» Ляшка

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду від 26 лютого.

24.10.2017 народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тис грн і 134 тис грн.

Відповідно до листа «Української національної лотереї», протягом жовтня 2017 року виграшів у таких сумах не зареєстровано. У листі підприємства йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004970 від 11.12.2017 за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Солом’янський суд дав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів (призів) Олега Ляшка за період з 01.01.2017 по 24.10.2017 включно. Ухвала діє протягом одного місяця.