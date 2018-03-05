В ДТП в Подмосковье погиб гражданин Украины, еще один травмирован

В России в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины, еще один пострадал.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter. "По предварительной информации, в результате аварии в РФ погиб 1 гражданин Украины. Один пострадал. Консулы оказывают помощь", - написала Беца.

Ранее российские СМИ сообщили, что в результате ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса, произошедшего около 13:45 в Чеховском районе Підмосковья на автодороге "Крым", один человек погиб и трое пострадали.

По неофициальной информации, в автобусе находились 20 человек - преимущественно граждане Украины. // РБК-Украина