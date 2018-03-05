Трамп и Мэй возложили ответственность за жертвы в Восточной Гуте на Россию и ее марионетку Асада

Россия и все, кто может повлиять на сирийский режим, должны немедленно действовать, чтобы прекратить насилие в Восточной Гуте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 4 марта обсудила по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в сирийской Восточной Гуте, где не прекращаются бомбардировки. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

"Они согласились, что это гуманитарная катастрофа, и что подавляющая ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и на России, которая является главным его сторонником. Они уверены, что РФ и все остальные, кто может повлиять на сирийский режим, должны действовать немедленно для прекращения кампании насилия и для защиты гражданских лиц", – говорится в сообщении. // 112.ua