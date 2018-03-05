Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Трамп и Мэй возложили ответственность за жертвы в Восточной Гуте на Россию и ее марионетку Асада

05.03.2018 08:48

Россия и все, кто может повлиять на сирийский режим, должны немедленно действовать, чтобы прекратить насилие в Восточной Гуте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 4 марта обсудила по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в сирийской Восточной Гуте, где не прекращаются бомбардировки. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

Дональд Трамп и Тереза Мэй / Reuters

"Они согласились, что это гуманитарная катастрофа, и что подавляющая ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и на России, которая является главным его сторонником. Они уверены, что РФ и все остальные, кто может повлиять на сирийский режим, должны действовать немедленно для прекращения кампании насилия и для защиты гражданских лиц", – говорится в сообщении. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...