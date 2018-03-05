Житель Николаевщины, которому не понравилась стряпня приятеля, нанес ему 5 ножевых ранений

Вечером в субботу, 3 марта, в с. Баловное возле Николаева местный житель получил 5 ножевых ранений, которые нанес ему его друг.

Об этом «Новостям-N» сообщили местные жители.

Двое друзей-собутыльников проживали вместе в одном доме в Баловном. Вечером в субботу один из мужчин спал, второй начал готовить себе ужин — жарить квашеную капусту. Спавший проснулся и потребовал от друга прекратить жарку — ему не понравился запах.

Между друзьями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина, жаривший капусту нанес своему визави 5 ножевых ранений. Два из них пришлись в область сердца.

Пострадавшего доставили в БСМП, где он был экстренно прооперирован. Состояние его расценивается как крайне тяжелое. Виновник поножовщины задержан сотрудниками Новоодесского райотдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины