На Донеччині у власниці апекти, де збували наркотики, вилучили 14 ящиків кодеїновмісних препаратів

Цього разу нарковмісні ліки фігурантка ховала в гаражі за місцем мешкання. Усе вилучили співробітники управління наркозлочинності спільно зі слідчим управлінням поліції в Донецькій області під час санкціонованого обшуку.

Мешканка є частиною механізму функціонування мережі аптек, що займалися нелегальним збутом лікарських засобів, які містять у своєму складі кодеїн та псевдоефідрин.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних засобів» Кримінального кодексу України, було проведено санкціонований обшук за місцем її мешкання. У гаражі поліцейські нарахували 14 ящиків з нарковмісними препаратами загальною кількістю 1368 пляшок.

Усі вони не потраплять на прилавки аптек та у руки наркозалежних осіб. Їх буде спрямовано на експертизу.

У відношенні підозрюваної Приморським районним судом було обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше на Донеччині поліцейські затримали злочину групу, яка створила мережу аптек для збуту наркотиків. Згодом суд обрав запобіжний захід 6 підозрюваним.

Відділ комунікації поліції

Донецької області