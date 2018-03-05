В Питере учительницу-надомницу будут судить за секс с 15-летним учеником-мажором

В прокуратуре Петербурга утверждено обвинительное заключение по делу о сексе 35-летней учительницы с девятиклассником. В ближайшее время оно будет передано в суд.

«Фонтанка» выяснила, что окончание расследования мама мальчика и обвиняемая, судя по всему, отмечали вместе.

Как сообщили в Следственном комитете Петербурга, к 4 марта расследование уголовного дела по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом младше шестнадцати лет» завершено. Учительнице предъявлены обвинения, дело будет направлено в Московский районный суд.

Накануне стало известно, что заявление мама 16-летнего мальчика написала спустя полгода после того, как ее сын был погружён в разврат с учительницей из частной школы. Как писала «Фонтанка», судя по странице в соцсети подростка, произошедшее в апреле 2017 года не сильно отразилось на его жизни. Подросток из состоятельной семьи продолжил выкладывать фото с курортов и на фоне дорогих автомобилей, показывал он и свои отношения с девушками.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено к концу 2017 года. Расследование завершилось в феврале, и, вероятно, это событие мама школьника и обвиняемая учительница отметили совместно — 25 февраля на странице заявительницы появилось фото, на котором обе женщины запечатлены в совместном путешествии. «Уже едем», – гласит подпись к изображению. Это не единственное фото на странице мамы совращенного мальчика, на котором появляется его учительница. Ещё в августе, то есть уже после секса, она выложила кадр, на котором ее сын обнимает учителя таким образом, что свойства их отношений оставляют вопросы.

По статьям 134 и 135 УК РФ максимальный срок лишения свободы — 4 и 3 года соответственно. На сегодняшний день обвиняемая ограничена подпиской о невыезде. Женщина одна воспитывает сына, ученика младших классов.