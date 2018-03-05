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«Летающие Чернобыли» Путина будут более опасными для самой России. Если будут...

05.03.2018 09:27

Ракету будет легко отследить по гамма-излучению, а сам аппарат будет больше угрожать России, чем Америке. Кроме того, он будет стоить запредельно дорого в производстве, обслуживании и утилизации.

В основе анонсированных президентом Владимиром Путиным прорывных видов оружия может быть атомная батарея на основе урана-232, считает обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. Он называет такую батарею крайне опасной в производстве и эксплуатации, а сами ракеты - "летающими Чернобылями", которые несут больше опасности России, чем Штатам.

Фельгенгауэр думает, что у России появились более мощные батареи, работающие на изотопе урана-232. К новой батарее могут быть привязаны "по меньшей мере три из шести объявленных Путиным новейших разработок - крылатая ракета, подводный дрон и боевой лазер с мобильной энергоустановкой"Во время обращения к Федеральному собранию Путин объявил об успешном испытании крылатой ракеты с "ядерной энергоустановкой". Фельгенгауэр полагает, что речь не шла о ядерном реакторе на борту. Таких компактных нет, а даже если бы и были, то поддерживать управляемую реакцию в нем невозможно. Кроме того, неясно, как такую ракету испытывать, ведь каждая неудача чревата радиоактивным заражением местности.

Он предположил, что Путин говорил о другой технологии, известной еще со времен СССР: "Речь, очевидно, идет о так называемой "атомной батарее" или радиоизотопном источнике, в котором энергия выделяется за счет ядерного распада без цепной реакции. "Атомные батареи" производятся уже очень давно в США, в РФ, в других странах. Например, для космических аппаратов. А в СССР они производились к тому же для автономных маяков на Дальнем Севере".

Фельгенгауэр думает, что у России появились более мощные батареи, работающие на изотопе урана-232. К новой батарее могут быть привязаны "по меньшей мере три из шести объявленных Путиным новейших разработок - крылатая ракета, подводный дрон и боевой лазер с мобильной энергоустановкой".

Он подчеркивает, что высокая энергоемкость распада урана-232 обусловлена в том числе каскадом сравнительно быстрых последовательных трансмутаций (вплоть до свинца), в ряде которых образуется проникающая гамма-радиация: "Уран-232 не только дорог в производстве, но крайне опасен как для персонала, который с ним работает, так и для окружающей среды".

Если эти предположения верны, рассуждает дальше Фельгенгауэр, то такую ракету будет легко отследить по гамма-излучению, а сам аппарат будет больше угрожать "России, чем Америке": "Он будет стоить запредельно дорого в производстве, обслуживании и утилизации". // NEWSru.com

 

 

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