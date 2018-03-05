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Боевики сорвали объявленное с 5 марта перемирие на Донбассе

05.03.2018 10:12

На Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом сообщает Штаб АТО.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", – рассказали в Штабе.

Фото: AFP

По состоянию на утро понедельника, 5 марта, зафиксированы два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В тоже время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личному составу подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", – подчеркнули в Штабе.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц. // Сегодня

 

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