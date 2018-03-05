Дочь ректора Петербургского горного университета рассказала как ее отец писал диссертацию Путину

Об этом Ольга Литвиненко рассказала в интервью "Радио Свобода"

Отметим, что проживающая в Европе с 2011 года Ольга Литвиненко пребывает с отцом в серьезной ссоре, в частности, она обвиняла его в похищении и незаконном удочерении его внучки Эстер-Марии и требовала ввести против него персональные Отметим, что проживающая в Европе с 2011 года Ольга Литвиненко пребывает с отцом в серьезной ссоре, в частности, она обвиняла его в похищении и незаконном удочерении его внучки Эстер-Марии и требовала ввести против него персональные санкции

Она говорит, что Владимир Литвиненко, заняв пост ректора, организовал в Петербургском горном университете "конвейер" по производству и защите диссертаций:

"Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рем Вяхирев (экс-глава "Газпрома") там защищался, я была на предзащите, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков (глава совета директоров "Газпрома") защищался, и Путин воспользовался услугами своего ставленника… Я там работала помощником ректора и все это видела. Ставки примерно были от 30 тысяч евро за кандидатскую диссертацию, а если мы говорим о докторских, то здесь варьировалось от степени крутости бизнесмена, от 50 до 100 тысяч евро".

Ольга Литвиненко утверждает, что отец "писал лично" диссертацию Владимира Путина на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".

Было это летом 1997 года на даче. "Мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом… брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац. Все это я видела, это было на моих глазах", - утверждает Ольга Литвиненко.

Платил ли Путин за свою диссертацию, Ольга не знает: "Может быть, отец ему даже написал бесплатно. Во-первых, это его ставленник на посту ректора, у них совместный бизнес, и не один. Поэтому мне кажется, здесь не шла речь об определенной денежной сумме".