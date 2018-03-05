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В польском Вроцлаве двое неизвестных избили украинца

05.03.2018 10:30

 Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

Инцидент произошел вечером 2 марта.

В польском Вроцлаве избили украинца

"Двое мужчин напали на украинца в трамвае № 31 во Вроцлаве... Они избили его, а затем скрылись", - сообщили в Центре. Избиение сопровождалось бранью.

Мониторинговый центр разыскивает свидетелей происшествия. Полиция также разыскивает нападавших. // УНН

 

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