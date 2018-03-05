В польском Вроцлаве двое неизвестных избили украинца

Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

Инцидент произошел вечером 2 марта.

"Двое мужчин напали на украинца в трамвае № 31 во Вроцлаве... Они избили его, а затем скрылись", - сообщили в Центре. Избиение сопровождалось бранью.

Мониторинговый центр разыскивает свидетелей происшествия. Полиция также разыскивает нападавших. // УНН