В польском Вроцлаве двое неизвестных избили украинца

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Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.
Инцидент произошел вечером 2 марта.
"Двое мужчин напали на украинца в трамвае № 31 во Вроцлаве... Они избили его, а затем скрылись", - сообщили в Центре. Избиение сопровождалось бранью.
Мониторинговый центр разыскивает свидетелей происшествия. Полиция также разыскивает нападавших. // УНН
26 февраля в Полтаве арестовали на два месяца хакера Геннадия Капканова - организатора международной хакерской киберсети Avalanche, ущерб от деятельности которой оценивают в...