Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Києві СБУ затримала бізнесмена за постачання медикаментів бойовикам «ДНР»

05.03.2018 13:42

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою у результаті багатоетапної спецоперації заблокували канал фінансування терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці задокументували, що мешканець Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини. За документами ліки нібито експортувались до країн близького зарубіжжя, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні. Комерційними структурами він керував дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.

СБУ

Ввезену у «ДНР» продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення. Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник сплачував усі «податки та збори» до так званого бюджету «ДНР», з якого фінансується діяльність незаконних збройних формувань бойовиків.

Отриманий від незаконного бізнесу прибуток дозволив ділку утримувати у французькій Ніцці власну яхту та користуватися у тимчасово окупованому Донецьку новим автомобілем «Bentley».

Співробітники СБ України зафіксували, що за свої оборудки бізнесмен намагався отримати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже чотири мільйони гривень.


СБ України затримала зловмисника під час приїзду на підконтрольну українській владі територію. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У Києві та Харкові правоохоронці провили низку обшуків в офісах фірм підконтрольних бізнесмену, під час яких вилучено гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, задіяних в оборудці.

Для блокування каналу фінансування терористичної діяльності Державною службою фінансового моніторингу заблоковано рух коштів на рахунках підприємств, залучених до протиправної оборудки, та на особистих рахунках організатора схеми.

Триває досудове слідство.

 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...