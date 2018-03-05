У Києві СБУ затримала бізнесмена за постачання медикаментів бойовикам «ДНР»

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Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою у результаті багатоетапної спецоперації заблокували канал фінансування терористичної організації «ДНР».
Правоохоронці задокументували, що мешканець Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини. За документами ліки нібито експортувались до країн близького зарубіжжя, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні. Комерційними структурами він керував дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.
Ввезену у «ДНР» продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення. Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник сплачував усі «податки та збори» до так званого бюджету «ДНР», з якого фінансується діяльність незаконних збройних формувань бойовиків.
Отриманий від незаконного бізнесу прибуток дозволив ділку утримувати у французькій Ніцці власну яхту та користуватися у тимчасово окупованому Донецьку новим автомобілем «Bentley».
Співробітники СБ України зафіксували, що за свої оборудки бізнесмен намагався отримати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже чотири мільйони гривень.
СБ України затримала зловмисника під час приїзду на підконтрольну українській владі територію. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
У Києві та Харкові правоохоронці провили низку обшуків в офісах фірм підконтрольних бізнесмену, під час яких вилучено гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, задіяних в оборудці.
Для блокування каналу фінансування терористичної діяльності Державною службою фінансового моніторингу заблоковано рух коштів на рахунках підприємств, залучених до протиправної оборудки, та на особистих рахунках організатора схеми.
Триває досудове слідство.
26 февраля в Полтаве арестовали на два месяца хакера Геннадия Капканова - организатора международной хакерской киберсети Avalanche, ущерб от деятельности которой оценивают в...