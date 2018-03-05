У Києві СБУ затримала бізнесмена за постачання медикаментів бойовикам «ДНР»

Правоохоронці задокументували, що мешканець Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини. За документами ліки нібито експортувались до країн близького зарубіжжя, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні. Комерційними структурами він керував дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.

Ввезену у «ДНР» продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення. Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник сплачував усі «податки та збори» до так званого бюджету «ДНР», з якого фінансується діяльність незаконних збройних формувань бойовиків.

Отриманий від незаконного бізнесу прибуток дозволив ділку утримувати у французькій Ніцці власну яхту та користуватися у тимчасово окупованому Донецьку новим автомобілем «Bentley».

Співробітники СБ України зафіксували, що за свої оборудки бізнесмен намагався отримати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже чотири мільйони гривень.



СБ України затримала зловмисника під час приїзду на підконтрольну українській владі територію. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У Києві та Харкові правоохоронці провили низку обшуків в офісах фірм підконтрольних бізнесмену, під час яких вилучено гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, задіяних в оборудці.

Для блокування каналу фінансування терористичної діяльності Державною службою фінансового моніторингу заблоковано рух коштів на рахунках підприємств, залучених до протиправної оборудки, та на особистих рахунках організатора схеми.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України