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Под Киевом полиция нашла плантацию «элитной» конопли

05.03.2018 13:55

Один из подозреваемых был задержан в Комаровке, второй — в своей квартире в столице

 

 

 

В Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян.

Фото: ГУ НП Киевской области

"Жители села Комаровка Макаровского района пожаловались в полицию на новых соседей. Люди рассказали: два месяца назад двое мужчин купили старый дом в селе. Хозяева не жили в нем постоянно, а приезжали раз в три дня. Каждый раз после их визита в местном колодце пропадала вода", — сообщают в ГУ НП Киевской области.

При проверке в доме обнаружили посевы элитной конопли. "По словам специалистов, злоумышленники получали незаконный урожай из дорогих семян, их происхождение устанавливается. Внутри дома стены были обшиты алюминиевой фольгой, были установлены вытяжка, вентилятор, капельная система полива. Все изъяли", — рассказывают в полиции.

Один из подозреваемых был задержан в Комаровке, второй — в своей квартире в столице. "Фермерам" грозит штраф в 1700 грн или до трех лет ограничения свободы. // Сегодня

 

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