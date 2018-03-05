На Житомирщине лжесвященник грабил пенсионеров

Барановский райсуд Житомирской области почти на три года отправил в тюрьму жителя города Новоград-Волынского, который грабил пенсионеров, представляясь ксендзом.

Об этом сообщили в пресс-службе Барановского районного совета, передает УНН.

"Приговором Барановского районного суда Житомирской области до 2-х лет 8 месяцев лишения свободы осужден житель города Новоград-Волынский, который, представляясь ксендзом, грабил пенсионеров", - говорится в сообщении.

В период рождественских праздников житель города Новоград-Волынского заходил в дома пенсионеров, проживающих в с.Каменный Брод и с.Озерянка Баранивськго района, под предлогом заколядовать. Он представлялся ксендзом, что приехал из Кракова в Польше.

"Пользуясь их доверием, преступник узнавал, имеются ли у них денежные средства и где они находятся. После этого просил приготовить ему ужин. Когда старики выходили из помещения, самозванец похищал денежные средства последних", - уточнили в полиции.

Как стало известно, грабитель ранее был неоднократно судим за корыстные преступления.