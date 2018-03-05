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В России грузчик похитил 11-летнюю дочь бывших работодателей

05.03.2018 14:15

 Полицейские Волгоградской области нашли малолетнюю школьницу, которая пропала несколько дней назад в Камышине. Как оказалось, девочку удерживал взаперти бывший работник ее родителей, которые являются владельцами магазина.

11-летнюю Анну Выпрецкую нашли 5 марта живой в одной из квартир седьмого микрорайона Камышина, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник, близкий к следствию.
 
59-летний мужчина, которого потерпевшая хорошо знала, подъехал на автомобиле к школе и под надуманным предлогом заманил ее в салонПо предварительным данным, девочку несколько дней удерживал в плену грузчик, ранее работавший в магазине "Комильфо", которым владеют родители Анны. 59-летний мужчина, которого потерпевшая хорошо знала, подъехал на автомобиле к школе и под надуманным предлогом заманил ее в салон. Затем злоумышленник доставил пленницу в свою квартиру в седьмом микрорайоне.
 
"С какой целью мужчина похитил девочку, пока неизвестно. В момент обхода многоквартирного дома школьница сама выбежала из квартиры навстречу полицейским", - пишет "Высота 102".
 
Пострадавшую вместе с родителями доставили в отдел СК РФ в Камышине, где выясняются все обстоятельства случившегося.
 
Ранее, 1 марта около 21:00, семья потерпевшей обратилась в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" в связи с исчезновением девочки. Утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась.
 
По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Также были сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели.
 
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На следующий день к поискам присоединились волонтеры. Также девочку искали сотрудники МЧС и Росгвардии, сообщает официальный сайтобластного управления СК РФ. Всего в поисковой операции участвовало около 500 человек. "Координацию действий личного состава осуществлял начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
 
К поискам были подключены абсолютно все блюстители закона в Камышине. Вызывались на службу даже те, кто находился в отпусках и на больничных, пишет "Московский комсомолец".
 
2 марта девочка связывалась с родными по сотовому телефону. Анна сказала, что ее насильно удерживает мужчина и долго говорить она не может. Старшая сестра пропавшей пятиклассницы Елена предположила, что к преступлению может быть причастен ее бывший возлюбленный.
 
"Она (Анна. - Прим. NEWSru.com) сказала, что ее исчезновение каким-то образом связано со мной, - приводило информагентство V1.ru слова Елены Выпрецкой. - Сотрудники правоохранительных органов пробивают моих знакомых мужчин. Возможно, отца моего ребенка".
 
Удалось установить, что звонок был сделан с территории Камышина. Однако прорабатывались и версии о том, что позже девочка могла покинуть родной город. Поиск велся не только по всей Волгоградской области, но и в соседних регионах.
 
В прессе появлялась информация, что за освобождение девочки у ее семьи требовали выкуп в пять миллионов рублей. Однако мать Анны Галина Викторовна эти сведения отвергала. // NEWSru.com

 

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