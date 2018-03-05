В Кропивницком иностранец хотел платить полицейским за «крышевание» бизнеса

В Кировограде подполковник полиции сообщил информацию, что один из жителей Кропивницкого (уроженец Республики Узбекистан) – предложил ему каждый месяц предоставлять определенную сумму денег.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности НПУ.

Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили палатку, которая была арендована в одном из торговых комплексов в Кропивницком.

Сбыт хлебобулочной продукции осуществляло два человека – граждане Узбекистана.

Ни учредительных документов лица-предпринимателя, который их нанял, ни трудовых договоров на трудоустройство правоохранителям не предоставили.

Сразу после этого на связь с работниками полиции вышел арендатор торгового помещения.

Вскоре мужчина прибыл в служебный кабинет полицейского.

Однако вместо того, чтобы предоставить соответствующие документы законности трудоустройства иностранных граждан, 27-летний предприниматель предложил должностному полиции договориться: за невмешательство в бизнес он пообещал ежемесячно «делиться» частью выручки.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Мужчина был задержан в служебном кабинете подполковника полиции сразу после дачи взятки.

Также на предпринимателя составили несколько административных протоколов: по ст.203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) и ст.204 (нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) КоАП. // Я и закон