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На трассе Киев–Чоп неисправимый водитель-пьяница устроил «огненное» ДТП

05.03.2018 15:22

Машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась

 

 

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Авария произошла четвертого марта, около восьми вечера, в селе Великая Омеляна. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

ДТП

На месте аварии. Фото: Нацполция

"25-летний житель поселка Квасилов, двигаясь за рулем Ford Fiesta в направлении Киева, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Sorento, под управлением 53-летнего киевлянина", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавшего водителя Ford Fiesta госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Из машины он успел выбраться еще до возгорания. Пассажирка Kia Sorento, 34-летняя жительница Киева, получила незначительные ушибы.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель Ford Fiesta находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, полиция дважды останавливала этого водителя нетрезвым за рулем автомобиля. // Сегодня

 

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